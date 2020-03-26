Nallıhan'da koronavirüs tedbirleri
Nallıhan Belediyesince, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
26.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:58
Nallıhan Belediyesince, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
İlçedeki cadde ve sokakların tazyikli suyla yıkandığını anlatan Selvi, "Şehrin belli başlı noktalarına vatandaşlar için dezenfekte maddesi yerleştireceğiz." dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
İlçedeki cadde ve sokakların tazyikli suyla yıkandığını anlatan Selvi, "Şehrin belli başlı noktalarına vatandaşlar için dezenfekte maddesi yerleştireceğiz." dedi.
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Kaynak: AA