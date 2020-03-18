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Nallıhan'da koronavirüse karşı önlem alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yeni tip koronavirüse (Covid- 19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

18.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:28
Nallıhan'da koronavirüse karşı önlem alındı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yeni tip koronavirüse (Covid- 19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine, ilçede önlemleri artırdıklarını söyledi.
İlçe genelinde okulların dezenfekte edildiğine işaret eden Öntaş, kamu binalarının da ilaçlandığını, ibadethane, kahvehane, dükkan, park ve bahçelerde de dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Öntaş, çöp konteynerlerinin de dezenfekte edildikten sonra kireçlendiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler : İsmail Öntaş, Nallıhan, Ankara, Güncel

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