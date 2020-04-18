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Nallıhan'da Kovid-19 tedbirleri

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

18.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:18
Nallıhan'da Kovid-19 tedbirleri
Ankara 'nın Nallıhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.
Nallıhan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, ilçede kamu binaları, ana caddeler, mahalle ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, ekiplerin salgına karşı önleyici tedbirler kapsamında başlatılan temizlik ve dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Öntaş, açıklamasında şunları kaydetti:
"Mamak Belediyesinin kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olarak geliştirdiği virüssavar aracıyla ilçemizde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve virüsün yayılımını engellemek adına bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları için virüs savarı ilçemize göndererek destek olan Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse ve ekibine teşekkür ederek, ilçemiz genelinde tüm imkanlarımızla dezenfekte çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Öntaş, Nallıhan, Ankara, Güncel
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