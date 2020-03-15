Nallıhan'da mahalle yollarında bakım çalışması
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Nallıhan Yol Asfalt Şefliği ekipleri, Nallıhan ilçesine bağlı mahalle yollarında bakım çalışması yürütüyor.
15.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:32
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Nallıhan Yol Asfalt Şefliği ekipleri, Nallıhan ilçesine bağlı mahalle yollarında bakım çalışması yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdulfettah Güngör, ekiplerin Nallıhan ve mahallelerinde durmaksızın çalıştıklarını söyledi.
Sarıyar , Davutoğlan ve diğer bazı mahallele yollarında bakım çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Güngör, "Düzenlenen toplantılarda Nallıhan'ın sorunlarını dile getiriyoruz ve bu anlamda mahallelerimizin yollarında bakım çalışmaları başlatıldı. Sarıyar ve Davutoğlan mahallelerinde yollarda bakım onarım ve iyileştirme çalışması yapıldı." dedi.
Güngör, çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdulfettah Güngör, ekiplerin Nallıhan ve mahallelerinde durmaksızın çalıştıklarını söyledi.
Sarıyar , Davutoğlan ve diğer bazı mahallele yollarında bakım çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Güngör, "Düzenlenen toplantılarda Nallıhan'ın sorunlarını dile getiriyoruz ve bu anlamda mahallelerimizin yollarında bakım çalışmaları başlatıldı. Sarıyar ve Davutoğlan mahallelerinde yollarda bakım onarım ve iyileştirme çalışması yapıldı." dedi.
Güngör, çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan, Sarıyar, Güncel
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