Nallıhan'da marketlerde fiyat denetimi
Nallıhan ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat denetiminde bulundu.
14.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:38
Nallıhan ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat denetiminde bulundu.
Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde yaşanan fiyat dalgalanmaları konusunda çalışma başlattı.
Ekipler, marketleri gezerek fiyatları kontrol etti.
Normalden yüksek fiyat uygulayan iş yerlerine ihtarda bulunan ekipler, denetimlerini sürdürecek.
Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde yaşanan fiyat dalgalanmaları konusunda çalışma başlattı.
Ekipler, marketleri gezerek fiyatları kontrol etti.
Normalden yüksek fiyat uygulayan iş yerlerine ihtarda bulunan ekipler, denetimlerini sürdürecek.
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Kaynak: AA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Nallıhan, Güncel
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