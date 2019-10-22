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Nallıhan'da muhtarlara yemek

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yemek verdi.

22.10.2019 12:48Nallıhan'da muhtarlara yemek
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yemek verdi.
Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde verilen yemeğe Kaymakam Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Emniyet Müdürü Erol Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Çelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen ve muhtarlar katıldı.
Yemekte Kaymakam Kahraman, bir kez daha muhtarların muhtarlar gününü kutladığını ve başarılı çalışmalar dilediğini söyledi.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş, muhtarlarla her zaman istişare içinde olduklarını belirtti.
Öntaş, "Demokrasinin temel taşlarından olan muhtarlarımız, mahallelerinde, köylerinde halkla bizler arasında bir köprü görevi görmektedir. Mahallesi, mahalle sakinleri için canla başla çalışmaktadırlar." dedi.

Muhtarlar Günü, İsmail Öntaş, Erol Ünlü, Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA

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