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Nallıhan'da robotik kodlama ve akıllı cihaz tasarımları kursu sona erdi

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamında, Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM) bünyesinde "Robotik Kodlama ve Akıllı Cihaz Eğitimi Eğitmen Eğitimi" tamamlandı.

30.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:38Nallıhan'da robotik kodlama ve akıllı cihaz tasarımları kursu sona erdi
Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamında, Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM) bünyesinde "Robotik Kodlama ve Akıllı Cihaz Eğitimi Eğitmen Eğitimi" tamamlandı.
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü salonunda gerçekleşen bir haftalık eğitimle ilçede görevli 25 öğretmene robotik kodlama ve akıllı cihaz tasarımı kursu verildi.
Kurs sonunda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şazimet , dünyada olağanüstü bir hızda gelişme gösteren robotik bilimi, robotik biliminin eğitimine duyulan ihtiyacı da aynı hızla arttırmakta olduğunu söyledi.
Bu ihtiyaç doğrultusunda günümüzde robotik biliminin genç yaşlardan eğitimine başlanması hızla yaygınlaşmakta olduğunu belirten Erbil, "Bu eğitim süreci gençleri robotik alanında geliştirmenin yanında, bilim ve teknoloji alanına yönlendirmekte. Bu alanlarda yapılacak çalışmalara zevk ve ilgiyle katılmaları yönünde motive etmektedir. Bu bağlamda kurumumuz tarafından bu proje hazırlanmış ve ilçemize katkıda bulunmak amaçlanmıştır. İlerleyen dönemde kurumumuz bünyesinde oluşturacağımız robotik kodlama atölyesinde açacağımız kurslarla ilçemizdeki öğretmen ve öğrencilerimize kodlama eğitimini yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Nallıhan, Ankara, Erbil, Güncel

Kaynak: AA

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