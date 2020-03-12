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Nallıhan'da "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" ilgi gördü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi"ni çok sayıda ziyaretçi gezdi.

12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
Nallıhan'da
Ankara 'nın Nallıhan ilçesinde "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi"ni çok sayıda ziyaretçi gezdi.
Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde 10 Mart'ta açılan sergiye özellikle öğrenciler ilgi gösterdi.
Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtilirken, sergiyi gezenler özellikle şehitlerin eşyaları karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Nallıhan, Ankara, Güncel

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