Nallıhan'da "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi" ilgi gördü
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi"ni çok sayıda ziyaretçi gezdi.
12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
Ankara 'nın Nallıhan ilçesinde "Şehit ve Devlet Büyüklerinin Emanetleri Sergisi"ni çok sayıda ziyaretçi gezdi.
Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde 10 Mart'ta açılan sergiye özellikle öğrenciler ilgi gösterdi.
Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtilirken, sergiyi gezenler özellikle şehitlerin eşyaları karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde 10 Mart'ta açılan sergiye özellikle öğrenciler ilgi gösterdi.
Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı belirtilirken, sergiyi gezenler özellikle şehitlerin eşyaları karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı