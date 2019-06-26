26.06.2019 23:47
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Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti

Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetiştiANKARA - Nallıhan'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Nallıhan 'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti
ANKARA - Nallıhan'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Saat 16.00 sıralarında aniden bastıran aşırı yağışın ardından 15 dakika içinde Ankara- İstanbul D140 karayolunu sel sularının kapatması sonucu bir araç sel sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sahibi, ASKİ ekiplerinden yardım istedi. Yolda kalan aracı sel sularından kurtarmak için gelen 2 görevli aracı iterek sel sularından kurtardı. Aracı sel sularından kurtaran ASKİ ekibinin çalışmaları çevredeki vatandaşlar ve kurtarılan mağdur şahıs tarafından takdir topladı.Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti
Kaynak: İHA
Ankara , Nallıhan , ASKİ , 3. Sayfa

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