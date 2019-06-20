20.06.2019 17:49
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Nallıhan'da selden hayvanlarını son anda kurtardılar

Nallıhan

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağışlar, Sarıyar Mahallesi'nde sele neden oldu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağışlar, Sarıyar Mahallesi'nde sele neden oldu. Bir tarlada otlayan hayvanlar ise son anda kurtarıldı.

Nalıhan'da akşam saatlerinde başlayan yağış kuvvetini artırarak Sarıyar Mahallesi genelinde sele neden oldu. Yağışın kuvvetli olması sebebiyle telefon şebekelerinde ve internet ağlarında kesinti yaşandı. Büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği yapan İksak Demirtaş ve Erol Eren'e ait tarlalar sular altında kalırken, sel ve çamurdan hayvanlar zor kurtarıldı. İksak Demirtaş'a ait çoban köpeği ise sele kapılarak telef oldu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara, Sarıyar, Nallıhan, Güncel

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