Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor

Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

05.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:36
Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor
Nallıhan 'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yapılan açıklamada, PTT'den düzenli merkezi yardım alan kişilere yönelik yapılan yardım miktarlarının Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Destek Grupları tarafından, emniyet ve jandarma gözetiminde evlerinde kendilerine teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, bin lira yardımın, iki gündür Vefa Destek grupları tarafından evlerine kadar götürülerek, kendilerine teslim edildiği ve toplamda 490 kişiye ulaşıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Nallıhan, Jandarma, PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Nallıhan'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:08: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber 15:08: Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü - Haber 15:08: Korona virüsüne karşı vatandaşlara böyle destek oluyor - Haber 15:08: KORANAVİRÜSE RAĞMEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİ YAKALANDI - Haber 15:08: Keşan'da marketlerde maske denetimi yapıldı - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber