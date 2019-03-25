Nallıhan'da Tamamlanan Mezbaha Hizmete Girdi

Nallıhan
Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mezbaha hizmete girdi.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi Avrupa
standartlarında bir mezbahaya kavuşturduklarını söyledi.
Sürdürülen çalışmalarda Ankara
Büyükşehir Belediyesinin de desteğini aldıklarını anlatan Öntaş, mezbahanın 550 metrekarelik alana yapıldığını belirtti.
Öntaş, mezbahada günlük 25 büyükbaş, 50 küçükbaş hayvan kesilebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yeni mezbahada daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kesim yapılacak. Son teknolojik aletler ile hizmet verilecek. İçerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim alanlarının farklı olacağı şekilde projelendirildi. Ayrıca uygun soğuk hava depoları da mevcut."
Ankara, Avrupa, İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel
Kaynak: AA