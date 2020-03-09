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Nallıhan'da tarlaya inen geyikler görüntülendi

Nallıhan İlçesi kırsalında yaşayan geyikler görüntülendi.

09.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:44
Nallıhan'da tarlaya inen geyikler görüntülendi
Nallıhan İlçesi kırsalında yaşayan geyikler görüntülendi.
Nallıhan ilçesi ormanlık alanda yaşayan ve avlanmaları yıl boyu yasak olan geyikler, havaların ısınmasının ardından indikleri ekili alanlara zarar veriyor.
Üretici Ali Dede, son dönemde sürü halinde dolaşan geyiklerin buğday ekili tarlasına zarar verdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Nallıhan, Güncel
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