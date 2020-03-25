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Nallıhan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların yardımına koşuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarına sınırlama getirilmesinin ardından Nallıhan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor.

25.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:17
Nallıhan'da
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarına sınırlama getirilmesinin ardından Nallıhan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor.
Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz, 65 yaş ve üzeri hastaların sokağa çıkmasına sınırlama getirilmesinin akabinde oluşturulan ve içinde gönüllü kişilerin de bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, halkın istek ve taleplerini alarak, evlerine kadar teslim ettiğini söyledi.
Elagöz, şunları kaydetti:
"Vefa Grubu çalışanları ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaç listelerine göre alışverişleri yapılarak teslim ediliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Özveriyle çalışan, emek veren herkese teşekkürler. Evde kal, sağlıklı kal Nallıhan."
Evde kalan ihtiyaç sahibi yaşlılar, 0312 7851001- 0312 7852007 ve 0538 7807106 nolu telefonlara taleplerini bildirebilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Nallıhan, Güncel

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