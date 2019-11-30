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Nallıhan'da yaban koyunu envanter çalışması başladı

Konya'dan getirilerek bırakılan ve orada da üreme sahası oluşturulan sahada doğduktan sonra doğaya salınan yaban koyunları için envanter çalışması başladı.

30.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:58Nallıhan'da yaban koyunu envanter çalışması başladı
'dan getirilerek bırakılan ve orada da üreme sahası oluşturulan sahada doğduktan sonra doğaya salınan yaban koyunları için envanter çalışması başladı.
Giderek sayılarının arttığı belirtilen yaban koyunlarının sayılarının tam anlamıyla ortaya çıkarılması için yapılan çalışma kapsamında uçan göz sistemi kullanılıyor.
ilçesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefiği tarafından sürdürülen çalışmalarda, Mahallesi civarındaki koyunların sayılarının belirlenmesi çalışması sürdürülüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve şeflikleri tarafından, Anadolu yaban koyununun yaşam süresinin 15-18 yıl arasında değiştiği belirtildi.
Türkiye'nin doğal yapısında önemli bir yer tutan nadir türlerden biri Anadolu yaban koyununu için önemli yerlerden biri olan Nallıhan'da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan türün, gelecek nesillerce de tanınması ve sayılarının artırılması için 2004 yılında başlatılan çalışma ile yaban koyunu üreme sahası oluşturulmuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Nallıhan, Sarıyar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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