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Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi 1 ölü

Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölüANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.

29.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:46
Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölü
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.
Kaza, öğle saatlerinde Çayırhan beldesindeki Solta Boğazı mevkisinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Bakım Şefliği'ne ait Süleyman Çetin yönetimindeki 06 DV 5464 plakalı yol temizleme aracı, karşı şeride geçerek, devrildi. Sürücü Süleyman Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-
Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi 1 ölü

Güncel

Kaynak: DHA


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