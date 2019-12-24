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Nallıhan'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren kıraathane ve büfeleri denetledi.

24.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:10 Nallıhan'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
'nın ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren kıraathane ve büfeleri denetledi.
öncesi denetimlerini artıran zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki işletmelerde hijyen denetimi ve iş yerlerinde satışa sunulan ürünleri ve tarihlerini kontrol etti.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla Müdürlüğünün denetimleri artırdığını ve çok sayıda iş yeri ve eğlence mekanına denetimde bulunduklarını, ekiplerin planlanan programla yılbaşı denetimlerine devam edeceğini söyledi.

Nallıhan, Yılbaşı, Ankara, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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