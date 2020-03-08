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Nallıhan'daki camilerde şehitler için mevlit okundu

Ankara'nın Nallıhan ilçe merkezindeki tüm camilerinde öğle namazı öncesinde İdlib şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için mevlit okundu.

08.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:28
Nallıhan'daki camilerde şehitler için mevlit okundu
Ankara 'nın Nallıhan ilçe merkezindeki tüm camilerinde öğle namazı öncesinde İdlib şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için mevlit okundu.
Nallıhan Off Road Grubunun organize ettiği etkinlik kapsamında 12 camide İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından okunan mevlit programlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma personeli ile Off Road Grubu üyeleri, katılımcılara cami çıkışında ikramlarda bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Nallıhan, Ankara, İdlib, Güncel
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