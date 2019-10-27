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Nallıhan'daki "Kız Tepesi"nin tabiat anıtı ilan edilmesi

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan ilçesinde bulunan "Kız Tepesi"nin tabiat anıtı olarak tescil edilmesini değerlendirdi.

27.10.2019 12:26Nallıhan'daki
AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan ilçesinde bulunan "Kız Tepesi"nin tabiat anıtı olarak tescil edilmesini değerlendirdi.
Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu alanın Davutoğlan Mahallesi'ndeki kuş cennetinin tam karşısında bulunduğunu söyledi.
Kız tepesine birkaç kez inceleme gezisinde bulunduğuna değinen Ceylan, "Durumu rapor ederek bakanlığa bildirdik. Bu durum karşısında bakanlık çalışmaları sonrasında Kız Tepesi'nin de içinde bulunduğu 542 hektarlık alan 'Kız Tepesi Tabiat Anıtı' olarak ilan edildi. Ülkemize, Nallıhan'a hayırlı olsun." dedi.
Vatandaşlardan Hüseyin Tırıl ise Kız Tepesi'nin görselliği ve renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunduğunu belirtti.

AK Parti, Nallıhan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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