Haberler » Güncel » Nallıhan'daki kuşların göçü başladı

Nallıhan'daki kuşların göçü başladı

Nallıhan'da kuş cennetindeki göçmen kuşların güneye göçü başladı.

23.10.2019 17:18Nallıhan'daki kuşların göçü başladı
Nallıhan'da kuş cennetindeki göçmen kuşların güneye göçü başladı.
Alınan bilgiye göre, Davutoğlan Mahallesi yakınlarında bulunan doğal kuş üreme yeri ve kuş cennetinde barınan kuş türleri, suların çekilmesi ve havaların soğumaya başlaması üzerine güneye doğru göç etmeye başladı.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, kuş cennetinde 180 kuş türünün barındığını, Aladağ çayında suların azalması nedeniyle kuşların başka yerlere göç etme durumunda kaldıklarını söyledi.
Soyu tehlike altında bulunan Karaleylek'in üreme mekanlarının başında Davutoğlan'daki kuş cennetinin geldiğini aktaran Öntaş, Türkiye'de yaşayan 6 balıkçıl türünden 5'nin burada yaşadığını ifade etti.

Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay
17:40 Almanya, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı olumlu karşıladı
17:39 Chp'li özel türkiye'ye yasaklı bölge tanımladılar
17:38 Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
17:38 Malatya'da okuma etkinliği
17:37 - Rasulayn'ın Göbeğine Türk Bayrağı Asıldı
17:36 Sahte para operasyonu
23.10.2019 17:42:15