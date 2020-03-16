Nallıhan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
16.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:08
Ankara 'nın Nallıhan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mesut Boz idaresindeki 06 NAD 85 plakalı otomobil ile Özkan Esendir yönetimindeki 26 NP 523 plakalı otomobil Fevzi Çakmak Sokak ile Aydın Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada, Mesut Boz'un kullandığı araçtaki Abdulkadir Aktepe ve diğer araçtaki Esra Sarı yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mesut Boz idaresindeki 06 NAD 85 plakalı otomobil ile Özkan Esendir yönetimindeki 26 NP 523 plakalı otomobil Fevzi Çakmak Sokak ile Aydın Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada, Mesut Boz'un kullandığı araçtaki Abdulkadir Aktepe ve diğer araçtaki Esra Sarı yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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