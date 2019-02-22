Nallıhan İğne Oyaları Yurt Dışında Tanıtılıyor

Nallıhan Belediyesi, ipek iğne oyalarının tanıtımı için yurt dışında kurs düzenlendiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ipek iğne oyasının bilinirliğinin artırılması için çeşitli faaliyetler yürütülüyor.
Bu kapsamda yurt dışında kurslar açılarak tanıtıma katkı verilmesi amaçlanıyor.
Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Müdürlüğü iş birliğiyle şubat-nisan aylarını kapsayacak şekilde Karadağ'ın başkenti Podgorica'da kurs düzenleniyor.
Kursa katılanlar, Nallıhanlı usta öğretici Hüseyin Tırıl'dan ipek iğne oya yapmayı öğrenecek.
Nallıhan, Güncel
Kaynak: AA