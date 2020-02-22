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Nallıhan Sakarya Ortaokulu satranç turnuvasında Ankara'yı temsil edecek

Nallıhan Sakarya Ortaokulu öğrencileri, satranç turnuvasında Ankara birincisi oldu.

22.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:00Nallıhan Sakarya Ortaokulu satranç turnuvasında Ankara'yı temsil edecek
Ortaokulu öğrencileri, satranç turnuvasında birincisi oldu.
Okul Sporları Satranç Ankara İl Birinciliği Turnuvasında, yıldız kızlar kategorisinde 11 puan alan Nallıhan Sakarya Ortaokulu öğrencileri, 32 takım arasında Ankara il birinciliğini elde etti.
Öğrenciler, mart ayında düzenlenecek olan Türkiye turnuvasında, Ankara'yı temsil edecek.
Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, başarılarından dolayı öğrencileri, antrenörleri ve velileri kutladı.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Bayram Benlice de öğrencileri tebrik etti.

Nallıhan, Türkiye, Sakarya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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