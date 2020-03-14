Nallıhan tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor
Nallıhan ilçesi Kuş Cenneti, Kız Tepesi, kayıp şehir "Juliopolis" ve birçok mağarasıyla keşfedilmeyi bekliyor.
14.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:02
Nallıhan ilçesi Kuş Cenneti, Kız Tepesi, kayıp şehir "Juliopolis" ve birçok mağarasıyla keşfedilmeyi bekliyor.
Ankara 'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki ilçe, bünyesinde birçok tarihi ve turistik güzelliği barındırıyor.
Kuş Cenneti, Kız Tepesi, kayıp şehir "Juliopolis" ve birçok mağara ile ziyaretçilerine güzellikler sunan Nallıhan, tarihi dokusuyla da ilgi çekiyor.
Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Oktay Özyılmaz, mahallelerinin yanı başında bir büyük 4 küçük mağara bulunduğunu söyledi.
Bölgedeki güzelliklerin turizme kazandırılmasını isteyen Özyılmaz, "Mağaranın hemen alt kısmındaki şelale keşfedilmeyi bekliyor. Bölgedeki bir kümbet de güzelliğini korumakta. Bu esere de sahip çıkılmasını istiyoruz. Nallıhan'ımızın, köyümüzün çevresindeki bu doğal güzellikler gerçekten görülmeye değer." dedi.
Ankara 'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki ilçe, bünyesinde birçok tarihi ve turistik güzelliği barındırıyor.
Kuş Cenneti, Kız Tepesi, kayıp şehir "Juliopolis" ve birçok mağara ile ziyaretçilerine güzellikler sunan Nallıhan, tarihi dokusuyla da ilgi çekiyor.
Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Oktay Özyılmaz, mahallelerinin yanı başında bir büyük 4 küçük mağara bulunduğunu söyledi.
Bölgedeki güzelliklerin turizme kazandırılmasını isteyen Özyılmaz, "Mağaranın hemen alt kısmındaki şelale keşfedilmeyi bekliyor. Bölgedeki bir kümbet de güzelliğini korumakta. Bu esere de sahip çıkılmasını istiyoruz. Nallıhan'ımızın, köyümüzün çevresindeki bu doğal güzellikler gerçekten görülmeye değer." dedi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Güncel
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak