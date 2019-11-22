Haberler » Spor » Namağlup OSB Atletikspor, Adıyaman deplasmanında - Spor

Namağlup OSB Atletikspor, Adıyaman deplasmanında

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 3 maçı kazanarak zirve yarışı veren OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligde 4. maçını Pazar günü Adıyaman deplasmanında oynayacak.

22.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:14Namağlup OSB Atletikspor, Adıyaman deplasmanında
Kadınlar 2. Lig 6. Grup'ta oynadığı 3 maçı kazanarak zirve yarışı veren OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligde 4. maçını Pazar günü deplasmanında oynayacak.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri temsilcisi OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligde 4. maçı için Adayıman'a gidecek. Parkeye çıktığı ilk 3 maçı kazanarak grupta 8 puan ile üçüncü sıraya yerleşen Mavi-Beyazlı ekibin rakibi Adıyaman Sporder takımı olacak. Kendi sahasında 2, deplasmanda ise 1 galibiyet alan takım Antrenör Harun Şahin nezaretinde bu önemli maçın hazırlıklarını sürdürürken takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

Pazar günü Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak olan Adıyaman Sporder- OSB Teknik Koleji Gençlikspor karşılaşması saat 14.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Adıyaman, voleybol, Türkiye, OSB, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
14:54 EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:53 EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu
14:48 Emre Belözoğlu: 'Pazar günü kazanacağımıza inanıyorum"
14:48 Kadınlar EHF Kupası'nda Kastamonu Belediyespor'un rakipleri belli oldu
14:40 EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
14:20 Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
12:51 Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı
12:28 Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor
12:21 Fenerbahçe'den sponsorluk haberlerine yalanlama
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 14:57:57