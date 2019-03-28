28 Mart 2019, 10:15
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Namaz Kılar Gibi Yaptı Ayakkabıyı Alıp Kaçtı, Güvenlik Kamerasından Kaçamadı

Namaz kılar gibi yaptı ayakkabıyı alıp kaçtı, güvenlik kamerasından kaçamadıKAYSERİ - Kayseri'de namaz kılar gibi yapan ve ayakkabı çalan bir kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı.

Namaz kılar gibi yaptı ayakkabıyı alıp kaçtı, güvenlik kamerasından kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de namaz kılar gibi yapan ve ayakkabı çalan bir kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı.
Kayseri'de meydana gelen olayda, caminin girişinde namaz kılar gibi yapan bir kişi secdeye gittikten sonra oturdu ve ayakkabı çalmak için uygun zamanı kolladı. Sağa ve sola selam veren hırsız kimsenin olmadığı bir anda ayakkabılıklara yöneldi ve ayakkabı seçmeye başladı.
Gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alan hırsız kapıdan çıktıktan sonra ayakkabı ile birlikte hızlıca uzaklaştı. Kayseri, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR (2)
MEHMET: Belkide ihtiyacı vardı ne yapaçak satacak deilya giyecek yokluk herşey yaptırır
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OHABEE: demekki neymiş namaz kılmayanda kılar gibi yapıp dini istismar edebiiyormuş vay sahtekarlar vayy şimdi imamoglucular sizi
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