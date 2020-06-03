Namaz kılarken cep telefonu çalındığını iddia etti

Namaz kılarken cep telefonu çalındığını iddia ettiZONGULDAK'ta, namaz kılarken cep telefonunun çalındığını iddia eden Cemal Karagülle(53) polise şikayetçi oldu.

03.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:09
Namaz kılarken cep telefonu çalındığını iddia etti
ZONGULDAK'ta, namaz kılarken cep telefonunun çalındığını iddia eden Cemal Karagülle(53) polise şikayetçi oldu.
Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Yeni Cami'de meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Karagülle öğle namazını kılmak için camiye girdi. Namaz çıkışı elini cebine atan Karagülle, cep telefonunun olmadığını fark etti. Yakındaki polis ekiplerinin yanına giderek durumu anlatan Karagülle, telefonunu çalan kişiden şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Namaz kılarken cep telefonu çalındığını iddia etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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