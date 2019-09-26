Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi

İstanbul Kurtköy'de bir camide ilginç bir olay yaşandı. Camide namaz kıldığı sırada bir kişi kalp krizi geçirdi. Namaz sırasında yere düşen kişiye yardım edilmemesi dikkat çekti.

NAMAZA DEVAM ETTİLER

Bir camide cemaatin namaz kıldığı sırada içlerinden bir kişi kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Kalp krizi geçiren yaşlı adamın durumuna rağmen cemaat namaz kılmaya devam etti. Haber Global'in haberine göre yere yığılan yaşlı adam camide hayatını kaybetti.

Yerde uzun süre kaldıktan sonra namazını bitiren iki kişi yaşlı adama yardım etti. Daha sonra namazı biten bütün cemaat yaşlı adamın etrafında toplandı.