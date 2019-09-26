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Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi

İstanbul Kurtköy'de bir camide namaz kılan bir kişi o anda kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği sırada hayatını kaybeden kişiye cemaatin yardım etmemesi kameralara yansıdı.

26.09.2019 08:27

İstanbul Kurtköy'de bir camide ilginç bir olay yaşandı. Camide namaz kıldığı sırada bir kişi kalp krizi geçirdi. Namaz sırasında yere düşen kişiye yardım edilmemesi dikkat çekti.

NAMAZA DEVAM ETTİLER

Bir camide cemaatin namaz kıldığı sırada içlerinden bir kişi kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Kalp krizi geçiren yaşlı adamın durumuna rağmen cemaat namaz kılmaya devam etti. Haber Global'in haberine göre yere yığılan yaşlı adam camide hayatını kaybetti.

Yerde uzun süre kaldıktan sonra namazını bitiren iki kişi yaşlı adama yardım etti. Daha sonra namazı biten bütün cemaat yaşlı adamın etrafında toplandı.

Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi

Kalp Krizi, İstanbul, Kurtköy, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(89)
MYCAR:''ÇÜNKÜ MÜSLÜMAN OLMAK BUNU GEREKTİRİR. NAMAZINI BIRAKMA. HAZIR DURMUŞSUN KAZA MI KILACAKSIN. HEM ALLAHIN TAKDİRİ BÖYLEYMİŞ, ADAMIN ÖMRÜ BU KADARMIŞ'' Sizce bu düşünce mantıklı mı değil mi?
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CONİ:Namazi kaza edebilrdiniz, ama adami geri donduremezsiniz, Allah bilir ne diyim !
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ADINIZI YAZIN:sizin ibadetiniz batsın bir insan evladı da çıkıp yardımcı olmamış yazık müslümanlık böyle olmamalı
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HAKAN GÜLLE:Cemaatin çoğu yaşlı kimi yerde kimi taburede namaz kılıyor ilk etapda dikkat çekmemesi normal. Yoksa yardım etmeyecek olsalar, namazdan sonrada çeker giderlerdi. Yani illa namaz kılanları suçlamak için bahane üretmeyin. En azından 99 depreminde binlerce insan ölürken gece kluplerindekiler gibi bizene ölenden diyip içip eğlenmemişler.
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ADINIZI YAZIN:Namazı bozup yardım etsin diyenler. . . biliyor gibi yapmayı bırakın bu işleri isterseniz hristiyanlardan öğrenin siz o kadar cahilsiniz Vikings dizisinde imamı öldürüyor vikingler namazı bozup savaşmak yerine imamın gerisindeki imamın yerine geçiyor kısacası namaz kılarken kaçamazsın namazı terk edemezsin duyarlılık kasmayın burda. . . .
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ADINIZI YAZIN:namazı bırakıp adamın hayatını kurtarsalardı Allahu teala namazlarını kabul etmeyecekmiydi, ibadetler sadece allaha kulluk vazifemiz ama iyi insan olmak bütün dinlerin özü. gerçekten cahil bir toplum eğitilmeliyiz ve bilinçli olmalıyız.
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.....:BİRİSİ DENEN YARATIK İNSAN OLMADAN MÜSLÜMAN OLMUŞSUN AMA HAYVANLAR CENNETE GİDEMİYOR HABERİN OLSUN
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OSMAN KARTAL:seni kutlarım, bu kadar öküzün arsında nasıl düşündün
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BİRİSİ:BİRAZ DİNİ ÖGREN İNSANLARA İNSANLIK DERSİ VERMEK YERİ, NE NAMAZ BOZULMAZ HER NEOLURSA OLSUN BURADA LAİK KAFA İLE DİNİ LAİKLEŞTİRMEYE YÖNLENDİRME YADA SEN CAMİYEDE GİTME EVDE FOX TAN ÖGREN DİN.
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AD.SOYAD:size kesinlikle katılıyorum. dini öğretmiyorlar bu ülkede nasıl insan olunmaz bunu öğretiyorlar. .
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