19 Kasım 2018, 18:05

Psikolojik Sorunlar Yaşayan Yaşlı Kadın, Namaz Kıldıktan Sonra İntihar Etti

Psikolojik Sorunlar Yaşayan Yaşlı Kadın, Namaz Kıldıktan Sonra İntihar Etti

Antalya'da psikolojik sorunları olan yaşlı kadın, namaz kıldıktan sonra çekyata bağladığı eşarpla intihar etti. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının, daha önce de bıçakla kendini yaralayarak intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Pakize A. (62), namaz kıldıktan sonra çekyata bağladığı eşarpla intihar etti.

ÇEKYATA BAĞLADIĞI EŞARPLA İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 336 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören ve ilaç kullanan Pakize A., abdest alıp ikindi namazını kıldı. Eşinin evden çıkmasının ardından Pakize A., sabitlediği çekyata bağladığı eşarbı boğazına bağladıktan sonra boğazını sıkarak yaşamına son verdi.

YAŞLI KADININ DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bir süre sonra eve dönen eşi, Pakize A.'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbarın ardından eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Komşuları tarafından çok sevilen biri olduğu belirtilen Pakize A.'nın tansiyon ve şeker hastası olduğu, daha önce de bıçakla kendisini yaralayarak intihara teşebbüs ettiği belirtildi.

Pakize A.'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Muratpaşa,Antalya
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:05



YORUMLAR (11)
KEMAL: Neresi yaşlı Genç Kadın. Tansion ve Şeker Hastalık bütün Türkiyede var yanlış beslenmeden kaynaklanıyor. Komşular ve çevre niye morel vermemiş Allah Rahmet eylesin.
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BİNGÜL TEYZE: Rabbim taksiratını affetsin kader belki sonu böyle yazıldı bilemeyiz gani gani rahmet diliyorum bütün ölmüşlerimize
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XXX: Ne kolay bütün olumsuz haberlerde hükümeti suçlamak.insanlarda din iman kalmamışki helali haramı bilen yok herkes zevkine göre hayat sürüyor.
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FİLOZOF: ülkede yoksulluktan hayat şartları ve parasızlıktan psikolojisi saglam olanmı kaldı
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ADANALI: abla bütün günahların benim olsun ...bu yorumu okuyanların ve yetim başı okşayan..hayır yapan herkesin günahı bana yazılsın
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