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Namaza giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yatsı namazına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Çelik, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

11.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:44Namaza giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

ANTALYA'nın ilçesinde yatsı namazına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Çelik, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında yatsı namazına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Çelik'e, Ramazan S.'nin kullandığı 07 AHS 897 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Mahmut Çelik, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Mahmut Çelik'in hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine 'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ambulansa alınan Mahmut Çelik, yolda yaşamını yitirdi. Çelik'in cenazesi bugün ikindi vakti Kavaklı Mezarlığı'na defnedildi.

Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ramazan S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Barbaros Bulvarı, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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