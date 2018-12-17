MHP'nin Sivas Gürün Belediye Başkan Adayı Nami Çiftçi Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'ın Gürün ilçesi Belediye Başkan Adayı açıklandı. Nami Çiftçi 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. İşte Nami Çiftçi hakkında merak edilenler…

NAMİ ÇİFTÇİ KİMDİR?

Nami Çiftçi 10 Nisan 1970 yılında Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı bir köy olan Çiçekyurt Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gürün'de tamamladı. Gazi Üniversitesi'nde Maliye bölümünü bitirdi.

GÜRÜN'ÜN BAŞKANI

Nami Çiftçi, 1994 yılında esnaflığa başladı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde MHP'den Gürün Belediye Başkanı seçilen Çiftçi, Gürün'ün mevcut Belediye Başkanı'dır.