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Namibya'da iki bakan rüşvet iddialarının ardından istifa etti

Güney Afrika ülkesi Namibya'da İzlandalı bir balıkçılık şirketinden rüşvet almakla suçlanan iki bakan istifa etti.

14.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:56Namibya'da iki bakan rüşvet iddialarının ardından istifa etti
Güney Afrika ülkesi 'da İzlandalı bir balıkçılık şirketinden rüşvet almakla suçlanan iki bakan istifa etti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Balıkçılık ve Denizcilik İşleri Bakanı Bernhard Esau ve Adalet Bakanı Sacky Shanghala, İzlandalı şirket Samherji'den ülkenin balıkçılık sahalarına imtiyazlı erişim sağlama karşılığında rüşvet aldığı iddialarının ardından istifasını verdi.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Alfredo Hengari, yaptığı açıklamada, istifaların bakanlar hakkında basında çıkan yolsuzluk suçlamalarından sonra geldiğini belirtti.
Yolsuzluk iddiaları, Wikileaks'in bu hafta "Fishrot" adıyla yayınladığı 30 bin belgeye dayanarak uluslararası ve ulusal medya organları tarafından ortaya atılmıştı.
İddialara göre, yıllık 700 milyon dolar cirosu olan ve dünya devi market zincirlerine balık satan şirket, imtiyaz almak için bakanlara rüşvet verdi.
Bakanlar söz konusu iddiaları yalanlarken, Samherji suçlamaları ciddiye aldığını ve soruşturacağını açıkladı.

Namibya, Güncel

Kaynak: AA

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