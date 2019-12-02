Haberler » Güncel » Namık Kemal, Gelibolu'daki kabri başında anıldı - Haber

Namık Kemal, Gelibolu'daki kabri başında anıldı

"Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal'in vefatının 131'inci yılı dolayısıyla Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

02.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:24Namık Kemal, Gelibolu'daki kabri başında anıldı
"Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal'in vefatının 131'inci yılı dolayısıyla 'nin ilçesindeki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.
Bolayır köyünde düzenlenen törene, Gelibolu Kaymakamlığına vekalet eden Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, 2. Kolordu Komutanlığını temsilen 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan ile diğer yetkililer katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe öğretmeni Esra Başeğmez, katılımcılara Namık Kemal'in yaşamına ilişkin bilgiler verdi.
Ardından aynı okulun öğrencilerinden Irmak Nur Yılmaz tarafından şairin "Murabba" adlı şiiri okundu.
Tören, Gazi Süleyman Paşa Türbesi ziyareti ve dua edilmesiyle sona erdi.

Namık Kemal, Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:15 Direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi otobüs durağına daldı - Haber
18:14 Kayseri'den kısa kısa - Haber
18:13 Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Haber
18:12 Mersin'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı - Haber
18:08 Düzce belediyesi yeni hafta yeni projelerle başlayacak - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
17:32 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'la ilgili ilk açıklama: Sağlık durumu iyi - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
15:27 Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:22:33