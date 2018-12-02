Namık Kemal Kabri Başında Anıldı - Çanakkale

"Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal
, vefatının 130. yılında Gelibolu
ilçesine bağlı Bolayır
köyündeki mezarı başında anıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanlığı adına Piyade
Albay Mehmet Kılınç
, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım tarafından çiçek konuldu.
Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
Esra Başdeğmez, törende yaptığı konuşmada, Namık Kemal'in 21 Aralık
1840 yılında Tekirdağ
'da doğduğunu söyledi. Namık Kemal'ın asıl adının Mehmet Kemal olduğunu belirten Başdeğmez, "Namık adını ona şair Binbaşı Eşref Paşa vermiştir. Devrinin aydın kişilerinden Mustafa Asıl Bey ve Fatma Zehra
Hanım'ın oğullarıdır." dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra aynı yerde mezarı bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa
'nın türbesi ziyaret edildi.
Bolayır,Gelibolu,Namık Kemal
02 Aralık 2018 Pazar 14:51