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Namık Kemal Üniversitesinde uzaktan eğitime başlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başlandı.

07.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:42
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başlandı.
NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ara verilen eğitim öğretim sürecine, uzaktan eğitimle eş zamanlı başlandığını söyledi.
Türkiye 'nin zor günlerden geçtiğini ancak hayatın da bir şekilde devam ettiğini belirten Şahin, "YÖK Başkanımızın talimatları doğrultusunda derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bilgisi verildikten sonra gerekli çalışmalarımıza başladık. 23 Mart'tan itibaren öğrencilerimize duyurularımızı yaptık. İlk olarak derslere karşılıklı anlatım ve sisteme video yükleyerek başladık. Bu geçiş aşamasıydı." dedi.
Şahin, uzaktan eğitim derslerinin üniversite tarafından sorunsuz verileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Altyapımızdaki eksiklikleri tamamladıktan sonra öğrencilerimize duyurularımızı yaptık. Üniversitemiz bünyesinde oluşturduğumuz 100 sanal sınıf mevcut. Anlık olarak 5 bin öğrenci sisteme giriş yapabiliyor. Derslerimiz canlı olarak karşılıklı soru cevap şeklinde verilebiliyor. Bu yayınlarla hocalar ve öğrenciler interaktif şekilde dersleri işliyor." Namık Kemal Üniversitesinde uzaktan eğitime başlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Türkiye, Güncel

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Namık Kemal Üniversitesinde uzaktan eğitime başlandı
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