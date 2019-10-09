Haberler » Güncel » Namlular resulayn'a çevrildi

Namlular resulayn'a çevrildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.

09.10.2019 15:38Namlular resulayn'a çevrildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.
Ceylanpınar ilçe sınırında teyakkuz durumuna geçen askeri birlikler, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için gelecek emri bekliyor. Sınır hattında konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları ise Resulayn'a çevrilmiş durumda. Olası harekat emrinde bölgenin ilk olarak obüs ve tanklarla top atışına tutulması bekleniyor.

Görüntü Dökümü
--------------
Hazır bekleyen tank ve obüsler
Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)



Ceylanpınar, Şanlıurfa, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:28 Manisa, turizm şirketlerine tanıtılacak
17:28 Büyükçekmece'de "üreten eller" hünerlerini sergiledi
17:33 Kıbrıs gazisi malçuk, son yolculuğuna uğurlandı
17:32 Melikgazi'de kadın cinayeti
17:32 flaş
17:26 Soyer, yüzme havuzunun temelini attı, ikincisinin de sözünü verdi
17:26 Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "82 milyonun yüreği kahraman Mehmetçiğimiz için çarpmaktadır"
9.10.2019 17:34:04