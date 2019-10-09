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Namlular resulayn'a çevrildi

ŞANLIURFA'nin Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.

09.10.2019 16:03Namlular resulayn'a çevrildi

ŞANLIURFA'nin Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.
Ceylanpınar ilçe sınırında teyakkuz durumuna geçen askeri birlikler, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için gelecek emri bekliyor. Sınır hattında konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları ise  Resulayn'a çevrilmiş durumda. Olası harekat emrinde bölgenin ilk olarak obüs ve tanklarla top atışına tutulması bekleniyor.



Ceylanpınar, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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