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"Eşimi namus için öldürdüm" diyen caninin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı

Konya'da cani kocası tarafından 3 çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürülen kadının, cinayetten önce polise sığındığı ve eşinin kendisini aldattığını anlattığı ortaya çıktı.

26.08.2019 08:22

Konya'da eşi Tuba Erkol'u 3 çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldüren cani Bekir Erkol'un yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Son dönemde artan kadın cinayetleri Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetinin bir benzeri de Konya'da yaşanmıştı.

UZAKLAŞTIRMA İSTEDİ

Konya'da eşi Bekir Erkol tarafından 3 çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürülen 37 yaşındaki Tuba Erkol'un, vahşi cinayetten 4 gün önce poliste verdiği ifadeye ulaşıldı. Dayak yediği kocasından şikayetçi olan ve "uzaklaştırma kararı" alan talihsiz annenin tüm yaşadıkları bu ifadede yer aldı.

Tuba Erkol

"BENİ ALDATTIĞI İÇİN TARTIŞTIK VE EVİ TERK ETTİM"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Bekir Erkol ile 16 yıllık evli olduğunu ve 3 çocuklarının bulunduğu anlatan Tuba Erkol, "Eşim daha önceki zamanlarda beni aldattığı için kendisi ile birçok kez tartıştık bu yüzden evi terk ederek ailemin yanına yerleştim. Eşim bir daha yapmayacağına söz verdi. Ailemin de telkinleriyle tekrar barıştım ve birlikte yaşamaya başladık. Yaklaşık 4 aydır birlikte yaşıyorduk. Eşim yine eski huylarına devam ederek yine aldatmaya başladı. Kendisini birçok kez uyardım. Evde basit meselelerden de aramızda sürekli tartışma çıkar" diye konuştu.

"KENDİSİNİ YA DA BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Ayrılmak istediğini söyleyince kocasının ölümle tehdit ettiğini söyleyen Erkol, "Ayrılacağımı söylediğim zamanlarda ya kendisini öldürmekle ya da beni öldürmekle tehdit ederek benim ayrılmama müsaade etmiyordu. Koruma ve uzaklaştırma talep ediyorum. Adresini verdiğim evimde kalacağım. Beni aldatan ve sürekli tehditlerde bulunarak baskı yapan eşim Bekir Erkol'dan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Bekir Erkol

İDDİALARI YALANLADI

Tuba Erkol'un şikayeti üzerine katil koca Bekir Erkol ifade için emniyete çağrıldı. Erkol, eşini dövmediğini ve kovmadığını iddia etti. Erkol, "İddia edildiği gibi eşimi aldatmadım. Hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Benim kimseden şikayetim yoktur" iddialarında bulundu.


Türkiye, Konya, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (6)
FEVZİ: Namus için insan öldürmek?
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SEMO: Senin gibi insan olmaz olsun ????
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ADINIZI YAZIN: CUMHURBAŞKANI İDAM MECLİSE GELİRSE KARARIM NET DİYOR. MECLİSTEKİLERİN ÇOĞU KENDİ EKİBİ. YAPMAK İSTEDİĞİ BİRŞEY OLUNCA TALİMAT VERİP YAPTIRMIYOR MU? SÖYLESİN TALİMAT VERSİN MECLİSTEN ÇIKARSINLAR GELSİN ÖNÜNE İDAMI GETİRSİN
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HIRÇIN: kadın polis tarafından nasıl korunuyor kadınlar öldürüyor polis koruyor neden polisten yardım isteniyor bu konuda devlet polis koruyamıyor çevremde benzerlerine şahit oldum kesinlikle devlet kanının yanında degil ve kesinlikle korumuyor kadınlar korunsaydı cinayati işleyeneler idam edilirdi ölene kadına ve kalan çocuklara yazık oluyor suriyelilere biz kadınlardan daha çok deger veriliyor ve korunuyorlar buda adalet işte
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VATANDAŞ: eşlerini öldüren kocaların ifadelerini takip edin hep aldatılmışlardır
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