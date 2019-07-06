06.07.2019 12:29
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Nando de Colo: Çok mutluyum

Nando de Colo: Çok mutluyum

Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Nando de Colo, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Nando de Colo, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın başarılı oyuncusu Nando de Colo'yu transfer etti. 32 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul'da görüşmek üzere" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, İstanbul, Moskova, Beko, Spor

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