06.07.2019 12:05
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Nando de Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum"

Nando de Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum"

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Fransız basketbolcu Nando de Colo, sarı-lacivertli formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Fransız basketbolcu Nando de Colo, sarı-lacivertli formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Fransız basketbolcu Nando de Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki basketbolcu, kulübün sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul'da görüşmek üzere" diye konuştu.
(İHA)
Kaynak: İHA
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