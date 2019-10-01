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Nani, Orlando City tarihine geçti

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nani, Orlando City'de bir sezonda hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu.

01.10.2019 11:54

Sporting Lizbon'dan ayrılarak Orlando City'e transfer olan Luis Nani, MLS tarihine geçen bir katkı yaptı.

Portekizli yıldız, Orlando City'de bir sezon içinde çift hanelerde gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu. Orlando formasıyla 12 gole imza atan Nani, Cincinatti maçıyla asist sayısını 10'a yükseltti.

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.

LUIS NANI KİMDİR?

17 Kasım 1986 doğumlu Luis Carlos Almedia da Cunha(Luis Nani) Portekiz Amadora Lisboa kentinde dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli futbolcu, aynı zamanda Portekiz milli takımında da kanat mevki'nde görev almaktadır.

Nani'ye futbol'u ağabeyi sevdirmiştir. Nani henüz 14 yaşındayken ağabeyi onu Portekiz takımlarından Real Massamá futbol kulübüne götürür ve Nani kariyerine burada başlar.

Nani, Profesyonel futbola Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon'da başlamış ve burada 3 yıl forma giydikten sonra 2007-08 sezonu başında İngiliz Manchester United FC takımına transfer olmuştur. Premier League'de Manchester United ile çıktığı ilk maç 12 Ağustos 2007 tarihindeki Portsmouth FC maçıdır.

7 sezon Manchester United'da forma giyen ve pozisyonuna Di Maria'nın transfer edilmesiyle 2014-15 sezonu için Sporting Lizbon'a kiralık olarak gönderilen Nani, Portekiz Ligi'nde çıktığı 27 maçta 7 gol kaydetti.

6 Temmuz 2015 tarihinde Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Nani, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında İran kulübü Zob Ahan'a karşı ilk golünü frikikten kaydetmişti.

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