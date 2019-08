Naomi Osaka, kötü günleri geride bırakmak istiyor

Bu haberin aslı, The New York Times'ın internet sitesinde yer almaktadır. Okuyacağınız haber, çeviridir.











Geçtiğimiz ay Wimbledon’da ilk turda elenen Naomi Osaka, maç sonrası basın konferansında “Ağlamak üzereyim.” diyerek konferansı yarıda kesip terk etmişti.



Amerika Açık şampiyonluğunu korumak için Toronto’ya gidecek olan genç raket, sosyal medya hesaplarından yaptığı gönderiyle, gitmeden önce bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istediğini söyledi. Osaka, son birkaç ayın hayatının en kötü ayları olduğunu açıkladı.



“Tenis açısından son birkaç ay benim için çok zordu ama neyse ki etrafımda beni seven insanlar var. Bu anlamda onlara çok minnettarım çünkü işler ne zaman ters gitse hep kendimi suçlarım ve içime kapanırım. Ancak onlar bana her şeyde kendimi suçlamamayı ve onlara güvenebileceğimi gösterdiler.”



Osaka son ayların aynı zamanda en iyi anlarını içerdiğini de ekledi. 21 yaşındaki tenisçi üst üste iki Grand Slam şampiyonluğu kazanmıştı: 2018 Amerika Açık ve 2019 Avustralya Açık. Bu iki şampiyonluk onu WTA sıralamasında zirveye taşıdı.

Naomi Osaka - Wimbledon 2019Getty Images

“Açık konuşmak gerekirse Avustralya’dan beri tenis oynamaktan keyif almıyorum. Ancak o eğlence hissini tekrar öğrenmeye başladım. Oynadığım maçlardan ders çıkarmak yerine sonuçlara ağırlık verdim.”



Osaka, Avustralya Açık’ı kazandıktan sonra koçu Sascha Bajin ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın kısa bir süre sonrasında, Osaka’nın çocukluk koçu, onun kazancının bir kısmını almak için Osaka ve ailesine dava açtı. Bu olay yaşanırken Osaka’nın yüksek formu sekteye uğradı. Japon raket, bir numara olduktan sonra vasat bir performans göstererek 20 maçın 7’sini kaybetti ve sıralamada iki numaraya düştü.



Her ne kadar çim ve toprak korttaki performansı sert korttaki kadar iyi olmasa da Fransız Açık’ta üçüncü ve Wimbledon’da ilk turda elenmesi Osaka’yı hayal kırıklığına uğrattı. Çarşamba günü yaptığı paylaşım, Osaka’nın Wimbledon’dan sonra ilk açıklamasıydı.



“Birinci turda kaybetmemden sonra düşünmek için zamanım oldu. Bu zaman zarfında kendim hakkında birçok şey öğrendim ve olgunlaştım. Bu yüzden hem kortta hem de kort dışında olacaklar için heyecanlıyım.”





Çeviren: Bora ULUSOY

Kaynak: EuroSport.com