Napoleoni'den Basit Ev Egzersizleri
Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan #EvdeKal kampanyasına destek oldu. Napoleoni, herkesin evinde yapabileceği basit ev egzersizleri gösterdi.
20.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:00
Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan #EvdeKal kampanyasına destek oldu. Napoleoni, herkesin evinde yapabileceği basit ev egzersizleri gösterdi.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor