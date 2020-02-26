Napoli-Barcelona maçına, tribünde maske takan taraftarlar damga vurdu

İtalya'ya da bulaşan ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Koronavirüs ile ilgili Serie A'da birçok maç ertelenmiş ve aynı şekilde Juventus-Inter maçının da seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Bu gelişmelerin ardından dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Barcelona karşılaştı.

MAÇI MASKEYLE TAKİP ETTİLER

Maç öncesi Barcelonalı futbolcuların ülkeye girerken virüs testinden geçirilmeleri gündem olmuştu. Herhangi bir sorun teşkil etmemesi üzerine maçın oynanmasına karar verildi ve mücadeleyi izlemeye gelen taraftarlar karşılaşmayı maskeyle takip etti.

ELJIF ELMAS SÜRE ALAMADI

Bu görüntüler dikkat çekerken maske takan taraftarların arasında uzakdoğu vatandaşlarının da olduğu görüldü.

Bu tehlike altında oynanan maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas ise mücadelede süre alamadı.