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Napoli başkanından Eljif'e 'Hoş geldin' mesajı

Napoli için İtalya'da dün sağlık kontrolünden geçen Eljif Elmas, resmi imzayı yeni kulübünün başkanının yanında attı.

24.07.2019 15:38 Napoli başkanından Eljif'e 'Hoş geldin' mesajı
Napoli için İtalya'da dün sağlık kontrolünden geçen Eljif Elmas, resmi imzayı yeni kulübünün başkanının yanında attı. Başkan Aurelio de Laurentiis, imza fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Eljif' notuyla paylaştı.

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. Eljif, İtalyan kulübünün Başkanı Aurelio de Laurentiis'in yanında resmi mukaveleye imza attı. Napoli Başkanı Laurentiis de bu anları sosyal medya hesabından 'Napoli'ye hoş geldin Eljif' mesajıyla paylaştı. - İSTANBUL

Mehmet Aurelio, Eljif Elmas, İtalya, Napoli, Spor

Kaynak: İHA

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