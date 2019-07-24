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Napoli başkanından Eljif Elmas paylaşımı

Napoli için İtalya'da dün sağlık kontrolünden geçen Eljif Elmas, resmi imzayı yeni kulübünün başkanının yanında attı.

24.07.2019 16:53
Napoli başkanından Eljif Elmas paylaşımı

Başkan Aurelio De Laurentiis, imza fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Eljif' notuyla paylaştı.

Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. Eljif, İtalyan kulübünün Başkanı Aurelio De Laurentiis'in yanında resmi mukaveleye imza attı.

Napoli Başkanı Laurentiis de bu anları sosyal medya hesabından 'Napoli'ye hoş geldin Eljif' mesajıyla paylaştı.

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Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas, Napoli, Spor

Kaynak: İHA

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