Napoli'de Gattuso dönemi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.

Mavi-beyazlı takım, Twitter'da hesabından yaptığı duyuruyla, Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevine genç teknik adam Gennaro Gattuso'nun getirildiğini açıkladı.

Kulübün duyurusunda 41 yaşındaki Gattuso'nun sözleşmesine ilişkin detay paylaşılmadı.

Napoli ile anlaştıktan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, burada yaptığı açıklamada, "İyi çalışmalıyız, puanları toplayarak, içinde bulunduğumuz bu hassas dönemden çıkmalıyız. Napoli'yi sıralamada bu konumda görmek mahcubiyet yaratıyor. Mevcut durumun zorluğunun bilincinde olan ama bunu da aşmak da isteyen bir takım buldum." dedi.

Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performansla son 16 turuna kalmasına karşın, Serie A'da aynı performansı gösteremediğine dikkat çekilmesi üzerine Gattuso, "Amacımız bir an önce kaybedilen puanları telafi ederek, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir pozisyonda ligi tamamlamak. Bu takımda ligi ilk 4 sırada bitirecek kapasite var." diye konuştu.

Gattuso, eski hocası için de "Ancelotti, benim için baba gibi, geçtiğimiz yıllarda bana, her durumda hep yakın ve yardımcı oldu. O her şeyi kazanmış biri. Ben ise halen kendimi göstermeliyim." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Gattuso, takımının hafta sonu Parma'yı konuk edeceği maçın hazırlıkları kapsamında yaptığı öğleden sonraki antrenmanı da idare etti.

Napoli, dün akşam Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Belçika ekibi Genk'i 4-0 yenmiş, maçın ardından kulüp, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiğini bildirmişti.

Ancelotti yönetimindeki Napoli, ligde geçen sezonu ikinci sırada tamamlarken, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başarmış ancak, ligde 21 puan toplayarak, 7. sırada yer bulabilmişti. Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son 7 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.

Kaynak: AA