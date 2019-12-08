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Napoli - Genk maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında oynanacak Napoli - Genk müsabakasını yönetecek.

08.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:40Napoli - Genk maçını Cüneyt Çakır yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında oynanacak - müsabakasını yönetecek.
UEFA, Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde zorlu bir görev daha verdi. Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında 10 Aralık Salı günü San Polo Stadı'nda oynanacak Napoli - Genk karşılaşmasında düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
Napoli - Genk maçında VAR koltuğunda Mete Kalkavan olurken, AVAR olarak da Ali Palabıyık görev yapacak.
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Cüneyt Çakır, Napoli, Genk, Güncel

Kaynak: İHA

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