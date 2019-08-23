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Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Meksikalı futbolcu Hirving Lozano'yu transfer etti.

23.08.2019 13:40 Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Meksikalı futbolcu Hirving Lozano'yu transfer etti.


Napoli Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentiis, Twitter hesabından yıldız oyuncunun sözleşme imzaladığı ana ait bir fotoğraf karesini, "Hoşgeldin Hirving" mesajıyla paylaşarak transferi duyurdu.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da 24 yaşındaki Meksikalı sol kanat oyuncusunun transferinin tamamlandığını bildirdi.


Corriere dello Sport gazetesinde yer alan haberde, transferin 38 milyon avro ve ek ücretler karşılığında gerçekleştiği, Lozano'ya da yıllık 4 milyon avroluk bir ücret ödeneceği belirtildi. Haberde, oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 130 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.


Hirving Lozano, İtalya Serie A, Hollanda, Napoli, Spor

Kaynak: AA

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