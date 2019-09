Napoli- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz veren kanallar)

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. E grubunda Napoli, Liverpool'u konuk ediyor. Futbolseverler, merakla beklediği Napoli - Liverpool maçını şifresiz canlı yayınlayan kanalları araştırıyorlar. Premier Lig'de kayıpsız giden, geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Napoli deplasmanından üç puan çıkartabilecek mi? Peki, Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maça dair detaylar, yayınlayan kanallar...

NAPOLİ - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubunda Borussia Napoli ile Liverpool, San Paolo Stadı'nda karşılaşacaklar. Bu akşam TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mark Borsch ile Stefan Lupp yapacak. Maçın Türkiye yayıncısı beIN Sports. İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler. Bu karşılaşmayı yayınlayan diğer ulusal kanallar ise şunlar;

NAPOLİ - LİVERPOOL MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

İdman TV, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, Stö? 2 Sport 3, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

NAPOLİ - LİVERPOOL REKABETİ

Napoli ile Liverpool tarihlerinde 5. kez karşılaşacaklar. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan iki ekip arasında oynanan maçlarda Liverpool 3 kez galip gelirken Napoli 2 maç kazanmış. Bu maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

28/07/19 Liverpool 0-3 Napoli CLF

11/12/18 Liverpool 1-0 Napoli UCL

03/10/18 Napoli 1-0 Liverpool UCL

04/08/18 Liverpool 5-0 Napoli CLF

04/11/10 Liverpool 3-1 Napoli UEL